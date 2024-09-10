Мэрия начала принимать заявления.

Во Владимире начался прием заявок от жителей на благоустройство дворов и общественных территорий в адресный перечень объектов в 2025 году. Городское управление жилищно-коммунального хозяйства принимает заявки до 20 сентября по адресу: ул. Горького, д.95а, каб.111.Необходимо предоставить определенный перечень документов, включая протокол общего собрания собственников помещений, паспорт благоустройства, схематичный чертеж, разработанный проект, опись документов.Программа «Формирование современной городской среды» действует в регионе с 2017 года. За это время было обновлено 629 придомовых территорий с государственной поддержкой. В 2024 году планировалось привести в порядок 21 дворовую территорию с использованием средств федеральной программы на сумму 29,5 миллиона рублей. Экономия с торгов также направляется на улучшение благоустройства дворов. Напомним, ранее мы писали, что