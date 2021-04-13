В школу №2, где учился дважды Герой СССР, приехали лётчик-космонавт Александр Викторенко и депутат Госдумы фракции Единая Россия Игорь Игошин.

Сегодня исполнилось 60 лет со дня первого полёта человека в космос! Памятные мероприятия проходят по всей стране. А в Вязниках вспоминали нашего земляка - лётчика-космонавта Валерия Кубасова.В школу №2, где учился дважды Герой СССР, приехали лётчик-космонавт Александр Викторенко и депутат Госдумы фракции "Единая Россия" Игорь Игошин. Александр Викторенко рассказал ребятам, как он, деревенский паренёк, полетел в космос, причём четырежды. Ответил на вопросы школьников о космосе. Затем память героя почтили на торжественном митинге у бюста Валерия Кубасова. В Вязниках сохранился дом, где родился и вырос будущий космонавт.