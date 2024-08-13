В преддверии нового учебного года «Ростелеком», Tele2 и ГК «Солар» запускают детскую подписку «MiXX Вместе» для родителей дошкольников и школьников младших и средних классов (4–12 лет). «MiXX

В преддверии нового учебного года «Ростелеком», Tele2 и ГК «Солар» запускают детскую подписку «MiXX Вместе» для родителей дошкольников и школьников младших и средних классов (4–12 лет). «MiXX вместе» объединяет 16 уникальных цифровых сервисов «Ростелекома», дочерних компаний и партнеров провайдера, обеспечивающих безопасную интернет-среду на мобильных и домашних устройствах, и развивающие приложения для детей. Это позволило сформировать