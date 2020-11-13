Самые интересные кадры в сети за последние 7 дней. Что обсуждают интернет-пользователи региона?

Самые интересные кадры в сети за последние 7 дней. Что обсуждают интернет-пользователи региона?Мария Платанюк:- В лидерах онлайн-пространства в эти ноябрьские дни- важные темы. В первую очередь, меры по противодействию ковид-19, новые ограничения, соблюдение масочного режима. Ситуация в поликлиниках и аптеках. На второй позиции- дорожная обстановка, коммунальные проблемы.Дополняют картину владимирских пабликов кадры для вдохновения. Необычный по краскам ноябрь, интересные объект и немного юмора. Начнём с главного, здоровья. Эти кадры, по словам пользователей, сняты в центральной поликлинике Покрова. Очередь на сдачу анализов на Ковид-19. Повод ещё раз задуматься. А это уже Владимир. О действующих ограничениях жителям напоминают по громкоговорителю.Мария Платанюк:- Надевать маски или нет? Все больше жителей региона делают правильный выбор.Даже в транспорте можно встретить тех, кто использует и перчатки, и защитные экраны. На неделе отличился этот владимирец. В автобусе 25-ого маршрута он проехался в маске волка. А этого героя из мульфильма "Жил-был пёс" один из пользователей встретил в Судогде. В сети шутят, волк не только носит маску, но, видимо, активно пользуется антисептиком. Монумент в Коврове - скульптурную композицию "Семья" в сквере Родителей- уже назвали "памятником изоляции". Правда, маску почему-то "надел" только отец семейства.Судогодский район. В посёлке Бег детская площадка в дождь превращается в бассейн. Авторы этих кадров решили запечатлеть панораму ночного Владимира с высоты почти в 200 метров и поднялись на телевышку на Всполье.Напомним, мачта была построена в 1957-ом. Фото действительно красивые. Но владимирцы напоминают рисковым парням об излучении. И задаются вопросом: зачем? Есть же коптеры. Добавить позитива в непростое время может, к примеру, лошадь на заправке. Её встретили в Коврове. Или ноябрьская радуга над Судогдой. Красивейшие кадры озера в Гусь-Хрустальном. Или стая диких уток.Мария Платанюк:- К слову, в том же Гусь-Хрустальном уже проходят техосмотр сани Деда Мороза. Напомню, в прошлом году на этих санях энтузиасты развозили подарки по всему городу.А в завершение обзора- видео из прошлого. Оно появилось в судогодском паблике. Год 1979-ый. Встреча выпускников Муромцевского лесотехнического техникума. Примечательно, что учились они еще в стенах уникального замка Храповицкого. Давайте посмотрим эти кадры вместе.Мария Платанюк:- Все дороги ведут в сеть. Подписывайтесь и на наши страницы в соцсетях. Следите за новостями на сайте владтв.ру. Ваших интересных сообщений мы ждём и на номер вестийного вацапа.