14.05.2020

2020-05-14 13:45:03

Какие тайны хранит Суздальское Ополье, расскажут ученые-археологи

Насколько масштабным был процесс освоения Суздальского Ополья и чем он был спровоцирован в средневековье? Кто жил на этих землях до славянской колонизации? Были ли среди жителей сел Суздальского Ополья представители элиты древнерусского общества? Узнаем об этом вечером из первых уст. Гости вечернего эфира «Радио России-Владимир»: младший научный сотрудник отдела средневековой археологии ИА РАН Анастасия Федорина и научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея Сергей Шполянский. Телефон для ваших вопросов (4922)35-31-33. Начало в 18.20.