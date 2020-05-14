Два учителя литературы обмениваются опытом. Один жалуется:
- Никак не соображу, как приобщить детей к классике?!
Второй советует:
- А ты через анекдоты. Рассказывай им анекдоты про великих людей.
Они ими заинтересуются и будут изучать их произведения.
Через пару недель учителя снова встречаются:
- Ну что?!
- Да вот, рассказал ученикам анекдот про Пушкина, как он подцепил тр*ппер в Михайловском.
- Ну и как?! Заинтересовались они его литературой?
- Заинтересовались! Литературой по излечению триппера!!!
еще анекдот!