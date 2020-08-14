Примерно один из 6 заболевших за все время наблюдений живет в областном центре.
Примерно один из 6 заболевших за все время наблюдений живет в областном центре.
Всего за время пандемии во Владимирской области зарегистрировано 5900 зараженных новой коронавирусной инфекцией.
За прошедшие сутки на выявлено еще 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
4 случая - во Владимире,
4 - в Петушинском районе,
4 - в Вязниковском
районе,
3 - в Юрьев-Польском
районе
,
3 - в округе Муром,
3 - в Ковровском
районе
,
2 - в Суздальском
районе
,
1 - в Александровском
районе
.