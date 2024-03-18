Как в Суздале прошли масленичные гуляния?
В Суздале в эти выходные проводили зиму. Для гостей...
Как в Суздале прошли масленичные гуляния?
В Суздале в эти выходные проводили зиму. Для гостей масленичных гуляний воссоздали атмосферу русской деревни. Все подробности у Полины Лаптевой.
Так встречают гостей "приветливые" гуси Суздаля. Здесь, в Музее Деревянного зодчества, проводы зимы начинаются со зрелищ. С боевого гусиного искусства.
На площади уже собралась толпа зрителей, чтобы увидеть старинную русскую забаву - гусиные потехи. Гусаки выходят на ринг, чтобы не просто продемонстрировать, кто из них сильнее в бою, но и чтобы доказать верность своей гусыне любке. Которая, кстати, на поле боя всегда рядом. Подбадривает своего самца.
Для гусиных потех выводят специальные породы. Боевые. Эти павловские гуси - ветераны - им уже по 8 лет. В таких схватках главный прием - захват соперника за крыло. Дальше дело силы и выносливости.
Возрождать почти забытые традиции непросто. Проводятся такие турниры сейчас только во Владимирской и Нижегородской областях.
Калиничев Николай, гусевод (г. Павлов):
- Мы хотим до народа донести, что это было. Это наша культура, это наша история. И, как продолжатели всего этого, мы должны до народа донести, сохранить.
В полдень на площадке Музея деревянного зодчества стартовала широкая масленица. Атмосферу исконно русского уклада создали московский хор рожечников и народный коллектив «Хор русской песни».
Анна:
- Катались на качелях, сейчас пойдем есть блины. Нам очень нравится. Прекрасная погода.
Увлекли жителей и гостей Суздаля веселые развлечения. Нашлись любители кулачных боев...и других старинных русских забав - игры в лапоть, бросания валенка в цель, бои на ловкость сенными мешками.
А для гостей помладше - театр кукол и игра в чугунок. И все, от мала до велика, приняли участие в перетягивании каната...
Наша съемочная группа тоже успела принять участие в веселых состязаниях. А после - хорошенько подкрепиться. Фермерские сыры, ароматный чай. С пылу с жару блины со сметаной, медом, мясом. Или послаще: со сгущенкой.
Александр:
- Суздаль - чемпион по Масленице. На качелях катались, и гусиные бои смотрели. Осталось только вечером подраться и залезть наверх.
Вот он, - масленичный столб с колесом наверху. Это символ оси мироздания, забраться на него на Руси означало обрести силу духа и благословение высших сил. Смельчаки уже тут как тут. Правда добраться до цели сложно... Атмосферу гостеприимства и русский дух ощутил здесь каждый.
Так же все желающие могли прокатиться с ветерком и полюбоваться на окрестности залитого солнцем "масленичного" Суздаля.
Полина Лаптева Александр Чунаев, "Вести-Владимир"