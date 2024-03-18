Как в Суздале прошли масленичные гуляния? В Суздале в эти выходные проводили зиму. Для гостей...

Как в Суздале прошли масленичные гуляния?В Суздале в эти выходные проводили зиму. Для гостей масленичных гуляний воссоздали атмосферу русской деревни. Все подробности у Полины Лаптевой.Так встречают гостей "приветливые" гуси Суздаля. Здесь, в Музее Деревянного зодчества, проводы зимы начинаются со зрелищ. С боевого гусиного искусства.На площади уже собралась толпа зрителей, чтобы увидеть старинную русскую забаву - гусиные потехи. Гусаки выходят на ринг, чтобы не просто продемонстрировать, кто из них сильнее в бою, но и чтобы доказать верность своей гусыне любке. Которая, кстати, на поле боя всегда рядом. Подбадривает своего самца.Для гусиных потех выводят специальные породы. Боевые. Эти павловские гуси - ветераны - им уже по 8 лет. В таких схватках главный прием - захват соперника за крыло. Дальше дело силы и выносливости.Возрождать почти забытые традиции непросто. Проводятся такие турниры сейчас только во Владимирской и Нижегородской областях.Калиничев Николай, гусевод (г. Павлов):- Мы хотим до народа донести, что это было. Это наша культура, это наша история. И, как продолжатели всего этого, мы должны до народа донести, сохранить.В полдень на площадке Музея деревянного зодчества стартовала широкая масленица. Атмосферу исконно русского уклада создали московский хор рожечников и народный коллектив «Хор русской песни».Анна:- Катались на качелях, сейчас пойдем есть блины. Нам очень нравится. Прекрасная погода.Увлекли жителей и гостей Суздаля веселые развлечения. Нашлись любители кулачных боев...и других старинных русских забав - игры в лапоть, бросания валенка в цель, бои на ловкость сенными мешками.А для гостей помладше - театр кукол и игра в чугунок. И все, от мала до велика, приняли участие в перетягивании каната...Наша съемочная группа тоже успела принять участие в веселых состязаниях. А после - хорошенько подкрепиться. Фермерские сыры, ароматный чай. С пылу с жару блины со сметаной, медом, мясом. Или послаще: со сгущенкой.Александр:- Суздаль - чемпион по Масленице. На качелях катались, и гусиные бои смотрели. Осталось только вечером подраться и залезть наверх.Вот он, - масленичный столб с колесом наверху. Это символ оси мироздания, забраться на него на Руси означало обрести силу духа и благословение высших сил. Смельчаки уже тут как тут. Правда добраться до цели сложно... Атмосферу гостеприимства и русский дух ощутил здесь каждый.Так же все желающие могли прокатиться с ветерком и полюбоваться на окрестности залитого солнцем "масленичного" Суздаля.Полина Лаптева Александр Чунаев, "Вести-Владимир"