Народные приметы на 19 марта. Почему в Константинов день нельзя пить чай в гостях? 19 марта...

Народные приметы на 19 марта. Почему в Константинов день нельзя пить чай в гостях?19 марта верующие чтят память Константина - одного из 42 мучеников. В народном календаре этот день называют «Константиновы круги». Дата по старому стилю — 6 марта.Память 42-х мучеников отмечается 19 марта. Согласно преданию, жили они в городе Аммореи. В те времена шла борьба за веру. Сарацины увели мучеников в плен, где истязали их, подвергали пыткам, а потом убили.А в народе в этот день топтали снег, делая круги вокруг колодцев («Константиновы круги»). Считалось, что тогда в них точно не стечет грязная вода. И согласно обряду, первый круг вытаптывал именинник — мальчик по имени Константин.На Руси ценилась чистая колодезная вода, поэтому люди складывали о ней песни, пословицы и поговорки: «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться!»Что можно делать 19 марта?С утра в этот день люди старались умыться колодезной водой. Верили, что это к крепкому здоровью.В Константинов день обязательно поминали умерших.В южных регионах Руси 19 марта наблюдали за птицами и ждали появления белого аиста. Поговаривали, что если он поселится на крыше, то семью ждет счастье.Что нельзя делать 19 марта?Хозяева старались оберегать свои колодцы от незнакомых людей, опасаясь порчи и болезней.Также в этот день все члены семьи пили только из своей утвари, чтобы не привлечь в дом финансовые трудности.В этот день не рекомендуется пить чай из чужих кружек (например, в гостях) - к финансовым трудностям, болезням и несчастьям.Народные приметы на 19 марта«Вороны собираются в стаи и громко каркают - к ненастной погоде»;«Утром мороз - впереди будет ещё 40 заморозков»;«Облака плывут высоко и быстро — к тёплой погоде»;«Если дятел стучал по дереву, то это предвещает затяжные холода»;«Увидели трясогузку? К тёплой и солнечной весне».Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений