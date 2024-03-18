Народные приметы на 19 марта. Почему в Константинов день нельзя пить чай в гостях?
19 марта...
Народные приметы на 19 марта. Почему в Константинов день нельзя пить чай в гостях?
19 марта верующие чтят память Константина - одного из 42 мучеников. В народном календаре этот день называют «Константиновы круги». Дата по старому стилю — 6 марта.
Память 42-х мучеников отмечается 19 марта. Согласно преданию, жили они в городе Аммореи. В те времена шла борьба за веру. Сарацины увели мучеников в плен, где истязали их, подвергали пыткам, а потом убили.
А в народе в этот день топтали снег, делая круги вокруг колодцев («Константиновы круги»). Считалось, что тогда в них точно не стечет грязная вода. И согласно обряду, первый круг вытаптывал именинник — мальчик по имени Константин.
На Руси ценилась чистая колодезная вода, поэтому люди складывали о ней песни, пословицы и поговорки: «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться!»
Что можно делать 19 марта?
С утра в этот день люди старались умыться колодезной водой. Верили, что это к крепкому здоровью.
В Константинов день обязательно поминали умерших.
В южных регионах Руси 19 марта наблюдали за птицами и ждали появления белого аиста. Поговаривали, что если он поселится на крыше, то семью ждет счастье.
Что нельзя делать 19 марта?
Хозяева старались оберегать свои колодцы от незнакомых людей, опасаясь порчи и болезней.
Также в этот день все члены семьи пили только из своей утвари, чтобы не привлечь в дом финансовые трудности.
В этот день не рекомендуется пить чай из чужих кружек (например, в гостях) - к финансовым трудностям, болезням и несчастьям.
Народные приметы на 19 марта
«Вороны собираются в стаи и громко каркают - к ненастной погоде»;
«Утром мороз - впереди будет ещё 40 заморозков»;
«Облака плывут высоко и быстро — к тёплой погоде»;
«Если дятел стучал по дереву, то это предвещает затяжные холода»;
«Увидели трясогузку? К тёплой и солнечной весне».
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений