Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев.

С момента наступления 2024 года во Владимирской области будет проводиться система премирования педагогов, которые станут победителями, призёрами или лауреатами Всероссийских конкурсов, и которым не предусмотрены выплаты из федерального бюджета, а также из областных конкурсов, региональных полуфиналов и этапов. Актуальную информацию о внедрении данных премий предоставил глава региона, Александр Авдеев.Согласно указу под названием «О денежных премиях в сфере образования Владимирской области», выплаты подобных премий будут осуществляться годично и не позднее, чем до 30 июня, по результатам завершившегося учебного года.Александр Авдеев отметил, что одной из приоритетных задач государства является подготовка квалифицированных специалистов для экономики и социальной сферы.