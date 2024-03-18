Контракт на строительство выложило Правительство Владимирской области на госзакупках.

В Коммунаре возведут новую поликлинику за 373 миллиона рублей. Контракт на строительство выложило Правительство Владимирской области на госзакупках.Работы начнутся уже этой весной. Здесь будет общее, детское и взрослое отделения. Новое медицинское учреждение сможет принять до 75 ребят и 200 взрослых людей ежедневно. Всего оно будет обслуживать 11 500 человек, которых припишут к поликлинике.Новое здание с четырьмя этажами построят на территории ОКБ. Планируется окончить работы за 12 месяцев. Проект уже был готов до пандемии, из-за эпидемии тогда затянулось согласование.