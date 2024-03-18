Об этом сообщили в пресс-службе Епархии.

Во Владимир привезут мощи Георгия Победоносца и Николая Чудотворца. Об этом сообщили в пресс-службе Епархии.Так, в 33-регион святыни прибудут 23 марта, их разместят в храме Архангела Михаила, который расположен на Студёной горе. Встретить мощи планируется в 17:00.В областной центр реликвии привезут по благословению митрополита Владимирского и Суздальского Тихона. Во Владимире они пробудут до 28 апреля.Возле мощей каждый день будет читаться акафист. По традиции, святым будут молиться о сохранении жизни и здоровья воюющих.