Ребёнок госпитализирован в больницу.

Ранее редакция «33Live.Ru» сообщала, что вечером 18 января в Кольчугино в многоквартирном доме произошёл пожар. Стало известно, что в результате ЧП случилась трагедия – девушка с шестилетней дочкой на руках спрыгнула с балкона и погибла. Ребёнок госпитализирован в больницу.В пресс-службе МЧС России по Владимирской области подтвердили факт случившегося. Сейчас дознаватели и следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.Спасатели потушили возгорание на площади 10 квадратных метров. Сгорело имущество и внутренняя отделка квартиры.Как уточнили в пресс-службе ведомства, сотрудники МЧС эвакуировали 15 человек, 10 жителей спасено. К ликвидации происшествия привлекалось 6 единиц техники и 15 человек личного состава.Как пишут очевидцы в соцсетях, в пострадавшей семье есть ещё и сын. На момент пожара он находился у бабушки.