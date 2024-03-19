Соответствующее постановление уже подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

82,9 миллиона рублей получит Владимирская область на борьбу с гепатитом С. Сегодня соответствующее постановление подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.Распределение средств продлится три года. В этом году региону направят 28 миллионов рублей, в следующем – 27,5 миллионов, а в 2025 область получит 27,2 миллионов. На деньги будут куплены необходимые для лечения препараты, терапией будут обеспечены 76 тысяч пациентов.