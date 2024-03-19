Об этом сообщили представители администрации города.

Более 20 владимирских контрактников отправились сегодня, 19 марта, в зону специальной военной операции. Об этом сообщили представители администрации города.«Вы приняли правильное решение – решение мужчины и защитника! Здоровья, успешного выполнения боевых задач и возвращайтесь домой с победой», – сказала в напутствие Елена Янина, заместитель Министра образования и молодёжной политики Владимирской области.На днях бойцов отправят в специальные учебные подразделения Министерства обороны. После этого мужчины поедут на военные действия.