Кольчугинскому ансамблю «Метелица» исполнится 25 лет Кольчугинский ансамбль Метелица радует...

Кольчугинскому ансамблю «Метелица» исполнится 25 летКольчугинский ансамбль "Метелица" радует своими танцами в любое время года. И приглашает всех широко отметить свой юбилей уже 23 марта. О тех, для кого танец и хобби, и терапия, и работа - Александра Лебедикова.Под внимательным присмотром творческих наставников юные танцоры репетируют новые номера. Чтобы успешно выступить на юбилейном концерте. В этом году "Метелице" исполняется двадцать пять лет.Алексей Замахаев, руководитель танцевального ансамбля "Метелица":- В ансамбле у нас занимаются дети от семи до четырнадцати лет. Представлены направления классического, народного и эстрадного танца.По словам руководителя творческого коллектива - Алексея Замахаева, классический танец - основа всех основ. Он не только развивает выносливость и пластичность, но и формирует утонченный вкус. Правильная постановка корпуса, выразительные движения рук и грация - то, над чем танцоры работают с удовольствием.Даром это не проходит, - уверяют педагоги. Ребята регулярно привозят награды с федеральных и областных конкурсов.Алексей Замахаев, руководитель танцевального ансамбля "Метелица":- Здесь у нас, если вы заметили, представлены все наши достижения, все наши награды. Про самые значимые: здесь первое место - это конкурс Татьяны Алексеевны Устиновой, который проходил в Москве...Для одних танцы - это заветная мечта...Для других же - способ самовыражения и возможность обрести новых друзей.София Ремезова, участница ансамбля:- В детстве много ходила на концерты. Мне очень нравилось смотреть, как выступают разные ребята, и я решила попробовать себя тоже в этом, и сейчас у меня это получается, меня радует, что я сюда хожу.Виктория Грибкова, участница ансамбля:- Мы - выпускной класс. Мы пришли сюда совсем маленькими. Мы занимаемся восемь лет - нам уже четырнадцать, и мы наслаждаемся этим. Танцы - это моя жизнь. Я поняла, что это мой дом.Милана Ананян, участница ансамбля:- Для меня танцы - это что-то такое родное. Потому что, как только я захожу в танцевальный зал, все мои проблемы остаются за дверью, а тут я уже полностью отдаюсь танцу.В ансамбле занимаются больше пятидесяти человек. "Управлять" таким коллективом бывает непросто - говорит хореограф Ольга Искусных. Но это нисколько не расстраивает учителей, а даже наоборот - вдохновляет!Ольга Искусных, хореограф:- Сейчас такой век стремительный, и дети гиперактивные. Очень активные. У них столько энергии, столько заряда. Но мне нравится то, что мы идем с ними в ногу со временем. Это нам помогает раскрыться самим, и тем самым раскрыть их потенциал.В танцевальном ансамбле "Метелица" границ между группами разных возрастов нет. Напротив, для коллектива важна сплоченность, - считают наставники. Только так может получиться "вкусное" выступление.Ольга Искусных, хореограф:- Я им говорю: "Вы должны как целое яблочко быть, вкусное, наливное." У нас получается иногда "взрыв" танцев на сцене, что ты иногда на репетиции этого не видишь, а на сцене ты увидишь и подумаешь, что : "Вау, откуда это?"Такого же эффекта ребята планируют добиться и на юбилейном концерте. Он пройдет в Кольчугино уже 23 марта.Александра Лебедикова, Андрей Беляков "Вести-Владимир".