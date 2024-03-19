Об этом сообщили в Информационном центре Правительства Владимирской области.

На 55-м году жизни ушёл из жизни Артём Маркин. Об этом сообщили в Информационном центре Правительства Владимирской области.Мужчина являлся наставником Центра классической музыки, известным дирижёром и музыкантом. Его вклад в развитие культуры был известен как в регионе, так и по всей стране.«Несмотря на все испытания, он был счастливым человеком, построившим крепкую семью, любимым, уважаемым, окруженным вниманием родных», – пишут представители пресс-службы.Родился мужчина в 1969 году на Алтае, в Барнауле. Окончил он как раз таки Владимирское музыкальное училище, Российскую академию музыки имени Гнесиных, а после этого – спецкурс и аспирантуру искусств Нижегородской Госконсерватории.В 1998 музыкант возглавил Владимирский Губернаторский симфонический оркестр. На тот момент он был самым молодым в новой России главным дирижёром и организатором коллектива.