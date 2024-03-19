Первый заместитель руководителя следственного управления проведет личный прием граждан в городе...

Первый заместитель руководителя следственного управления проведет личный прием граждан в городе Гусь-Хрустальный.Пресс-служба СУ СК России по Владимирской области информирует, что первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области - Андрей Александрович Ялин проведет 21 марта 2024 года в 10 часов 00 минут личный прием граждан в городе Гусь-Хрустальный в здании следственного отдела по адресу: улица Добролюбова, дом 6.Гражданам, желающим попасть на личный прием, следует обращаться по телефонам:8 (4922) 47-29-48, 47-29-32 – отдел по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления, 8 (49241) 2-02-84 – следственный отдел по городу Гусь-Хрустальный.Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области; https://avo.ru/