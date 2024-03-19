Пес по кличке Спартак, который жил в заваленной мусором и фекалиями закрытой квартире 3 года, постепенно восстанавливается от пережитого. Волонтерам приюта «Дорога добра» о

Пес по кличке Спартак, который жил в заваленной мусором и фекалиями закрытой квартире 3 года, постепенно восстанавливается от пережитого. Волонтерам приюта «Дорога добра» о собаке-заложнике сообщил человек, который приезжал квартиру смотреть. Хозяева пса выставили ее на продажу. Зоозащитники забрали хвостатого под свое крыло. Волонтер Юлия Буйницкая рассказала «Шестому каналу», как Спартак поживает сейчас. Псу 6 лет.