Об этом рассказали представители Областной детской клинической больницы.

Подросток едва не умер из-за осложнений от красной волчанки во Владимире. Об этом рассказали представители Областной детской клинической больницы.Перед тем, как попасть в медицинское учреждение, у 16-летней девочки 10 дней была температура до 39 градусов, недомогание, боли в мышцах. Ревматологи заподозрили как раз таки красную волчанку, она же дебют системного заболевания соединительной ткани.После проведённого обследования врачи нашли избыточное скопление жидкости в около сердечной сумке – гидроперикард. Заболевание является следствием осложнения.Состояние девочки ухудшалось, и времени везти в столицу её не было, поэтому в ОДКБ ей была проведена пункция сердечной сумки. Датчик УЗИ контролировал состояние пациентки. На следующие сутки её отвезли в Москву, сейчас ей уже лучше.