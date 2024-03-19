Президент России помиловал трех женщин, отбывающих наказание в исправительной колонии в...

Президент России помиловал трех женщин, отбывающих наказание в исправительной колонии в ГоловиноС одной из них, многодетной мамой, встретилась наш корреспондент - Ангелина Свищ.Пока мама собирает вещи, семимесячный Разуил на руках у сотрудницы УФСИН. Необычное имя придумала мама мальчика - Вероника Калинина. Дома их ждут 4 старших брата. Для многодетной мамы 9 месяцев вдали от детей стали настоящим испытанием. Вновь воссоединить семью помог Президент России. Теперь впереди долгая социализация и наверстывание упущенного времени.Вероника Калинина, помилованная:- Спасибо Владимиру Владимировичу Путину. Очень рада, что меня помиловал, с ребенком. В Республику Карелию. К себе, откуда мы сами. Работать будем, воспитывать, поднимать детишек своих.Указ Президента о помиловании 52-ух женщин вышел 8 марта, в честь Международного женского дня. Три из них отбывали наказание во Владимирской области. Были освобождены женщины с несовершеннолетними детьми, беременные, те у которых первая судимость, или родственники принимают участие в СВО.При головинской исправительной колонии работает дом матери и ребенка - отбывающие наказание мамы могут быть рядом со своими детьми. В колонии сейчас 22 ребенка.Юлия Ермаченкова, заместитель начальника исправительной колонии №1 п. Головино:- Если ребеночку больше трех лет, и маме еще все-таки приходится отбывать наказание, то или его забирают родственники, или же мы его направляем в дом ребенка.Свои ошибки осужденные женщины исправляют трудом. А в свободное время занимаются творчеством.Сергей Райтер, заместитель начальника ЦТАО исправительной колонии №1 п. Головино:- У нас швейное производство полного цикла. Осужденные у нас занимаются как раскроем, так и пошивом швейных изделий.Новая профессия, которую здесь приобретают осуждённые женщины, становится для них подушкой безопасности после освобождения.Ангелина Свищ, Андрей Синягин "Вести-Владимир".