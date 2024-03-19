Об этом рассказали в Информационном центре Главного управления МЧС по региону.

При пожаре в Коврове пострадало два человека. Об этом рассказали в Информационном центре Главного управления МЧС по региону.Пожар вспыхнул сегодня, 19 марта, ночью. В 3:40 на улицу Ногина, 59, выехали 20 человек личного состава на шести единицах транспорта. Из здания были выведены 20 человек, в том числе и трое детей.Пострадали мужчина и женщина 1988 и 1971 года рождения, которые являются хозяевами квартирами, где вспыхнул пожар. Сообщается, что они успели надышаться дымом. Ввиду этого, обоим потребовалась медпомощь.Возгорание было ликвидировано на территории 15 квадратных метров. От огня пострадал балкон и комната. Причина пожара – неисправность в работе электросети. Началась проверка по данному факту.