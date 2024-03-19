Сегодня, 19 марта, из жизни ушел Артём Эдуардович Маркин, главный дирижер Владимирского Губернаторского симфонического оркестра и заслуженный артист России. Как сообщает губернатор в

Сегодня, 19 марта, из жизни ушел Артём Эдуардович Маркин, главный дирижер Владимирского Губернаторского симфонического оркестра и заслуженный артист России. Как сообщает губернатор в соцсетях, последние несколько лет музыкант боролся с тяжелейшим заболеванием. Несмотря на болезнь, Артем Эдуардович продолжал работать. Он не дожил до 55-летнего юбилея всего три месяца. Из телеграм-канала “Авдеев. О важном” Невозможно сказать