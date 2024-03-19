Скончался главный дирижер Владимирского губернаторского симфонического оркестра, заслуженный артист...
Скончался главный дирижер Владимирского губернаторского симфонического оркестра, заслуженный артист Российской Федерации Артем Маркин
Как стало известно, 18 марта 2024 года в Москве на 55-м году жизни после продолжительной болезни скончался главный дирижер Владимирского губернаторского симфонического оркестра, Заслуженный артист Российской Федерации Артем Маркин.
Артём Эдуардович Маркин родился 6 июня 1969 года в сибирском городе Барнауле в семье музыкантов — Эдуарда Митрофановича Маркина и Людмилы Константиновны Владимирской. Окончил Владимирское музыкальное училище.
В 1998 году Артём Маркин окончил с отличием Российскую академию музыки имени Гнесиных в Москве (класс профессора Владимира Семенюка). В апреле того же года дебютировал в качестве симфонического дирижера с Ярославским академическим симфоническим оркестром.
В 2000 году окончил специальный курс и аспирантуру искусств Государственной консерватории Нижнего Новгорода по специальности «оперно-симфоническое дирижирование» (класс профессора, народного артиста СССР Арнольда Каца).
В 1998 году Артём Маркин создал и возглавил Владимирский губернаторский симфонический оркестр, став самым молодым в новой России главным дирижером и организатором собственного коллектива.
Артем Маркин провел гастрольный тур по Украине, в рамках которого состоялись три выступления: с симфоническим оркестром театра оперы и балета города Днепропетровска, с оркестром Харьковского Государственного Академического Театра Оперы и Балета им. Н.В. Лысенко и Киевским эстрадно-симфоническим оркестром.
Артем Маркин был одним из создателей Международного фестиваля «Музыкальная экспедиция», который проводился с 2014 года при поддержке Министерства культуры России и губернатора Владимирской области . Этот проект получил огромное признание среди российских любителей классической музыки.
В феврале 2013 года Артем Маркин награжден Почетным знаком Союза журналистов России «За заслуги перед журналистским сообществом».
24 апреля 2018 года Артем Эдуардович Маркин стал лауреатом Премии ЦФО в области литературы и искусства за популяризацию классической музыки, создание и проведение Международного фестиваля классической музыки «Музыкальная экспедиция».
Указом Президента России Владимира Путина от 9 июня 2023 года № 420 за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность Артему Маркину присвоено почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
О дате и месте прощания с Артемом Маркиным будет известно чуть позже.
Фото: Министерство культуры Владимирской области