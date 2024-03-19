Скончался главный дирижер Владимирского губернаторского симфонического оркестра, заслуженный артист...

Скончался главный дирижер Владимирского губернаторского симфонического оркестра, заслуженный артист Российской Федерации Артем МаркинКак стало известно, 18 марта 2024 года в Москве на 55-м году жизни после продолжительной болезни скончался главный дирижер Владимирского губернаторского симфонического оркестра, Заслуженный артист Российской Федерации Артем Маркин.Артём Эдуардович Маркин родился 6 июня 1969 года в сибирском городе Барнауле в семье музыкантов — Эдуарда Митрофановича Маркина и Людмилы Константиновны Владимирской. Окончил Владимирское музыкальное училище.В 1998 году Артём Маркин окончил с отличием Российскую академию музыки имени Гнесиных в Москве (класс профессора Владимира Семенюка). В апреле того же года дебютировал в качестве симфонического дирижера с Ярославским академическим симфоническим оркестром.В 2000 году окончил специальный курс и аспирантуру искусств Государственной консерватории Нижнего Новгорода по специальности «оперно-симфоническое дирижирование» (класс профессора, народного артиста СССР Арнольда Каца).В 1998 году Артём Маркин создал и возглавил Владимирский губернаторский симфонический оркестр, став самым молодым в новой России главным дирижером и организатором собственного коллектива.Артем Маркин провел гастрольный тур по Украине, в рамках которого состоялись три выступления: с симфоническим оркестром театра оперы и балета города Днепропетровска, с оркестром Харьковского Государственного Академического Театра Оперы и Балета им. Н.В. Лысенко и Киевским эстрадно-симфоническим оркестром.Артем Маркин был одним из создателей Международного фестиваля «Музыкальная экспедиция», который проводился с 2014 года при поддержке Министерства культуры России и губернатора Владимирской области . Этот проект получил огромное признание среди российских любителей классической музыки.В феврале 2013 года Артем Маркин награжден Почетным знаком Союза журналистов России «За заслуги перед журналистским сообществом».24 апреля 2018 года Артем Эдуардович Маркин стал лауреатом Премии ЦФО в области литературы и искусства за популяризацию классической музыки, создание и проведение Международного фестиваля классической музыки «Музыкальная экспедиция».Указом Президента России Владимира Путина от 9 июня 2023 года № 420 за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность Артему Маркину присвоено почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».О дате и месте прощания с Артемом Маркиным будет известно чуть позже.Фото: Министерство культуры Владимирской области