Смотрите Вести 19 марта в 9 утра: колонию в посёлке Головино Судогодского района покинули три...

Смотрите "Вести" 19 марта в 9 утра: колонию в посёлке Головино Судогодского района покинули три женщины, помилованные по указу Президента РоссииИсторический выбор- Судьбоносный результат. Владимирская область вместе со всей страной сделала свой выбор.Второй шанс- Впереди - воссоединение с семьёй. Колонию в посёлке Головино Судогодского района покинули три женщины, помилованные по указу Президента России.Где блины, тут и мы!- Синоптики предупреждают: масленичные потехи ускоряют приход весны. Как провожали зиму в Суздале?