В Гороховце жена погибшего на производстве рабочего добивается возмещения морального вреда. Как...

В Гороховце жена погибшего на производстве рабочего добивается возмещения морального вреда.Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, второго августа 2023 года в машинном зале канализационной насосной станции МУП «Гороховецкий водоканал», расположенной в поселке Пролетарский, произошел несчастный случай со смертельным исходом.«… Согласно медицинскому заключению эксперта причиной смерти мужа заявительницы послужило острое отравление окисью углерода. Установлена вина работодателя, возбуждено и расследуется уголовное дело...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.По результатам проверки прокурор в интересах супруги погибшего направил в Гороховецкий районный суд исковое заявление о возмещении морального вреда (1 млн рублей).Уточняется, что в данный момент иск прокурора находится на рассмотрении.Фото: https://vk.com/vladprok33