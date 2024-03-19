Поставили заряжаться наушники и телефон и легли спать. Так делают многие, и каждый думает, что именно его “пронесет”. Огонь вспыхнул в 3:40 ночи, поэтому жильцы проснулись не сразу. Пожар

Поставили заряжаться наушники и телефон и легли спать. Так делают многие, и каждый думает, что именно его “пронесет”. Огонь вспыхнул в 3:40 ночи, поэтому жильцы проснулись не сразу. Пожар произошел по адресу ул. Ногина, д. 59. Как сообщили в тревожном ведомстве, на место срочно выехали сотрудники МЧС. Они спасли из дома 20 человек, из них