В Министерстве лесного хозяйства озвучили объем запланированного лесовосстановления во Владимирской...

В Министерстве лесного хозяйства озвучили объем запланированного лесовосстановления во Владимирской областиОбщий объем запланированного лесовосстановления во Владимирской области - семь тысяч гектаров. Планами на весну делятся в региональном Министерстве лесного хозяйства.Искусственное лесовосстановление пройдет на площади почти в 4 тысячи гектаров. Посадочный материал, семена, рабочая сила и оборудование полностью готовы, - подчеркивают в ведомстве.Увеличить площади посадок позволяет и новая техника. Речь не только о посадочном оборудовании, но и о современных лесопожарных устройствах - благодаря чему лесные пожары своевременно выявляются и оперативно тушатся.Читайте также:Во Владимирской области активно восстанавливают лесаВо Владимирской области одно из предприятий лес рубит, но не восстанавливает