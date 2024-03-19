16-летняя девочка поступила в ОДКБ с жалобами на высокую температуру (до 39 С) в течение десяти дней. Медики диагностировали у подростка редкое заболевание – красную волчанку. Хуже всего то,

16-летняя девочка поступила в ОДКБ с жалобами на высокую температуру (до 39 С) в течение десяти дней. Медики диагностировали у подростка редкое заболевание – красную волчанку. Хуже всего то, что болезнь дала серьезные осложнения. Врачи обследовали пациентку и выяснили, что заболевание вызвало гидроперикард – избыточное скопление жидкости в около сердечной сумке, которое может угрожать острой