Во Владимирской области на производстве льняных тканей работникам задолжали более 4 млн...

Во Владимирской области на производстве льняных тканей работникам задолжали более 4 млн рублейПравда, ситуация изменилась, когда в дело вмешалась прокуратуры Владимирской области.Как стало известно, у предприятия, специализирующегося на производстве льняных, текстильных и хлопчатобумажных тканей перед 151 сотрудником образовалась задолженность по выплате заработной платы за январь и аванса за февраль (2024 года) на сумму свыше 4,1 млн. рублейВ пресс-службе прокуратуры Владимирской области пояснили:«… Заместителем межрайонного прокурора Алексеем Петровым осуществлен выход на предприятие, проведен прием сотрудников, даны разъяснения в области трудового законодательства. В связи с допущенными нарушениями директору ООО «Владтекс-экспорт» внесено представление, в отношении руководителя организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ...»В данный момент, благодаря вмешательству прокурора, задолженность перед работниками все же была погашена в полном объеме. А также сообщается, что ими была получена компенсация за несвоевременную выплату.Фото: freepik.com