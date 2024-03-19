С 11 по 17 марта во Владимирской области ОРВИ заболели 8 526 человек. Во Владимире с признаками респираторной инфекции в больницы обратилось 3 210 горожан. По сравнению с предыдущей неделей

С 11 по 17 марта во Владимирской области ОРВИ заболели 8 526 человек. Во Владимире с признаками респираторной инфекции в больницы обратилось 3 210 горожан. По сравнению с предыдущей неделей показатель понизился на 7,1%, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Также за неделю нашлось четверо заболевших гриппом. Всего за эпидемический сезон в регионе зафиксирован 121 больной гриппом.