Материалы с видеокамер выложили в телеграм-канале «Топора».

Во Владимирской области сход наледи чуть не убил прохожего. Материалы с видеокамер выложили в телеграм-канале «Топора».Инцидент произошёл в посёлке Вольгинский. На кадрах видно, как огромный кусок льда и снега рухнул перед крышей козырька, который едва не покинул мужчина.Также огромная масса упала на дорогу вблизи подъезда, где через какое-то время прошёл другой прохожий. Буквально пара секунд и трагедии было бы не избежать.Видео с происшествием можно .Ранее АиФ Владимир о том, как Бастрыкин заинтересовался фактом травмирования женщины после схода снега с крыши.