Зарядные устройства могли стать причиной ночного пожара в Коврове. Об этом информирует...

Зарядные устройства могли стать причиной ночного пожара в Коврове.Об этом информирует пресс-служба МЧС России по Владимирской области. Напомним, о ночном пожаре в многоэтажке мы писали ранее.Увы, как стало известно, в ходе происшествия пострадали два человека. Оба были спасены и немедленно доставлены в медицинское учреждение Центральной городской больницы с отравлением угарным газом и ожогами верхних дыхательных путей.Пострадавшие находятся в отделении пульмонологии, их состояние оценивается как средней степени тяжести.Предварительно установлено, что возможной причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования. В розетке у кровати находились воткнутые зарядные устройства от телефона и наушников, что, предположительно, и привело к возгоранию.Следствие по данному инциденту продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.Сотрудники МЧС России по Владимирской области призывают жителей соблюдать меры пожарной безопасности и быть более внимательными при использовании электрических приборов!Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области