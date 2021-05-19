Инженерные сети проведут на пяти улицах.

Cобинский городской суд обязал мэрию Лакинска провести коммуникации к домам многодетных семей.Фемида признала незаконным бездействие чиновников, которые по сей день даже не разработали ПСД на подведение инфраструктуры к земельным участкам многодетных пар.Напомним, что на властях лежат обязательства по подведению газа, света, водопровода и канализации, а также по строительству подъездных путей.«С иском к администрации Лакинска обратилась местная прокуратура, которая потребовала обеспечить жителей транспортной инфраструктурой и подвести инженерные сети. Речь шла об улицах Цветочной, Луговой, Радужной, Светлой и Семейной», - уточнили в пресс-службе Собинского городского суда.По решению суда местные власти должны исправить положение в срок до 1 сентября 2022 года.