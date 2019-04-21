Пострадавшая скончалась в больнице

Пострадавшая скончалась в больницеЖительница Владимира скончалась в результате пожара, произошедшем в ее двухэтажном доме по ул.Большая Нижегородская.Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, инцидент произошел 21 апреля в 01:40 в доме №108а. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Спасатели вывели из задымленного помещения женщину - предположительно, хозяйку квартиры, и передали её скорой . Но спасти ее не удалось. Женщина умерла в больнице.Для ликвидации последствий пожара было задействовано шесть единиц техники и 17 человек.