Пострадавшая скончалась в больнице
Пострадавшая скончалась в больнице
Жительница Владимира скончалась в результате пожара, произошедшем в ее двухэтажном доме по ул.Большая Нижегородская.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, инцидент произошел 21 апреля в 01:40 в доме №108а. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Спасатели вывели из задымленного помещения женщину - предположительно, хозяйку квартиры, и передали её скорой . Но спасти ее не удалось. Женщина умерла в больнице.
Для ликвидации последствий пожара было задействовано шесть единиц техники и 17 человек.