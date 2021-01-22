С ветерком, так назвала одна из пользователей соцсетей, свою поездку в автобусе 7С Пассажиры ехали с открытой неисправной дверью почти 7 остановок, прежде чем их пересадили на другой автобус, который также сломался.

С ветерком, так назвала одна из пользователей соцсетей, свою поездку в автобусе 7С Пассажиры ехали с открытой неисправной дверью почти 7 остановок, прежде чем их пересадили на другой автобус, который также сломался.Ситуацию, которая возникла с городским общественным транспортом с наступлением холодов многие владимирцы уже называют критической. Люди жалуются, не только на техническое состояние машин, но и на то, что интервалы между автобусами достигают 40 минут.Елена Липатова, жительница г. Владимира:- Поскольку водителю не удалось закрыть дверь, спасибо за попытки, нас пересадили в следующий автобус, через остановку или через две к нам подсели люди с предыдущей семерки, которая тоже сломалась, а этот автобус на который нас пересадили заглох в Веризино и нас высадили.Можно ли повлиять на качество городских пассажироперевозок, как городские власти намерены решать проблему, смотрите в следующих выпусках.