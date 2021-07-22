При поддержке Союза Городов Золотого Кольца состоится конкурс видеороликов - Лучший папа Золотого кольца -2021, в котором могут принять участие жители нашего региона.

При поддержке Союза Городов Золотого Кольца состоится конкурс видеороликов - "Лучший папа Золотого кольца -2021", в котором могут принять участие жители нашего региона.Сделать это просто - нужно заполнить заявку на сайте фестиваля, опубликовать ролик в соцсетях с хэштегом "ПАПАЗолотогоКольца2021" и отметить организаторов АНО " Содружество семей". Лучших отцов определят в шести номинациях, среди них - "Супер-папа", "Глава большого дома", "Есть такая профессия", "Шеф на кухне" и другие. Конкурс проводится в два этапа. Работы принимаются до 5 августа. Награждение финалистов состоится в октябре, в Ярославле. С дополнительной информацией о конкурсе