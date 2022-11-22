В Санкт-Петербурге состоялся Международный фестиваль-конкурс «Горизонты». В нем приняли участие...

В Санкт-Петербурге состоялся Международный фестиваль-конкурс «Горизонты». В нем приняли участие коллективы владимирского муниципального «Культурно-досугового комплекса».Как сообщили в пресс-службе администрации города Владимира, лауреатом I степени в номинации «Народный вокал: ансамбли, категория от 26 лет» по итогам конкурсной программы стал ансамбль песни «Кружева». Руководитель коллектива Мария Носова награждена благодарственным письмом за вклад в развитие проекта «Горизонты» и популяризацию искусства и творчества в России.Детский ансамбль народной песни «Муравушка» и народный коллектив ансамбль русской песни «Вечёрки» завоевали дипломы лауреатов II и III степени.Образцовый коллектив «Студия театрального искусства «Авансцена» представила на суд жюри фестиваля спектакль «Маугли» и литературно-музыкальную композицию «Если бросить камень вверх» и стала лауреатом II степени в обеих номинациях.Фото пресс-службы мэрии Владимира