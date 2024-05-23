Доктор исторических наук Руслан Гагкуев рассказал об уникальной выставке Обыкновенный нацизм О...

Доктор исторических наук Руслан Гагкуев рассказал об уникальной выставке "Обыкновенный нацизм"О трагедии мирного населения Донбасса и уроках новейшей истории. Во Владимире, в стенах ВлГУ открыта выставка "Обыкновенный нацизм".Ее презентовал Руслан Гагкуев, председатель Правления Российского исторического общества. Доктор исторических наук побывал в студии "Вестей".С Русланом Гагкуевым беседовала Мария Платанюк.