В центральном парке культуры и отдыха прошел первый фестиваль футбола. В игре приняли участие профессионалы и любители. Было организовано 54 команды. Среди них: представители футбольных

В центральном парке культуры и отдыха прошел первый фестиваль футбола. В игре приняли участие профессионалы и любители. Было организовано 54 команды. Среди них: представители футбольных клубов, семейные команды, школ и вузов, сборные предприятий и организаций. Состоялся турнир футбольных школ, сессия от игроков футбольного клуба «Торпедо — Владимир», викторины с призами и подарками, работали интерактивные площадки.