Молодой человек проведет 8 лет в колонии строгого режима за жестокое убийство знакомого в его собственном гараже. Трагедия произошла 15 июня прошлого года, рассказали в пресс-службе

Молодой человек проведет 8 лет в колонии строгого режима за жестокое убийство знакомого в его собственном гараже. Трагедия произошла 15 июня прошлого года, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Тогда парень был с приятелями в гараже на алкогольной посиделке. У молодого человека случился конфликт с хозяином гаража, 33-летним мужчиной. Дело дошло до драки. Когда вся компания разошлась,