Об этом сообщают представители администрации города.

В шести местах смогут поработать владимирские школьники этим летом. Об этом сообщают представители администрации города.Чтобы организовать временные рабочие места, из казны было выделено два миллиона рублей. Благодаря этому работать смогут 142 школьника.Так, потрудиться за зарплату не ниже уровня МРОТ (19 242 рубля) ребята смогут в Центральном парке; на станции юных натуралистов в «Патриаршем саду»; в ДТЮ; в МКУ «Благоустройство»; на городском межшкольном учебном комбинате №2 и на СТК «Владимир-весна».