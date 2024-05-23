Владимирцы ощутят повышенное атмосферное давление днем и похолодание ночью
Владимирская область...
Владимирцы ощутят повышенное атмосферное давление днем и похолодание ночью
Владимирская область оказалось под влиянием обширного скандинавского антициклона. В такой ситуации в регионе будет солнечная и умеренно теплая погода.
В пятницу, 24 мая 2024 года, температура воздуха днем поднимется до +21°С.
Скорость западного ветра составит 2м/с.
Влажность опустится до 25%.
К вечеру значительно похолодает. Ожидайте отметку на столбике термометра +10°С.
В Гидрометцентре прогнозируют повышенное атмосферное давление - 760 мм ртутного столба.
Погодный прогноз на 24 мая:
На Руси верили: если опустился туман, то летом часто будут идти дожди с грозами; теплый день предвещал богатый урожай; если кошка крепко уснула брюшком кверху – будет тепло и даже жарко, а если спрятала мордочку под брюхо – грядет непогода.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений