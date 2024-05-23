Владимирцы ощутят повышенное атмосферное давление днем и похолодание ночью Владимирская область...

Владимирцы ощутят повышенное атмосферное давление днем и похолодание ночьюВладимирская область оказалось под влиянием обширного скандинавского антициклона. В такой ситуации в регионе будет солнечная и умеренно теплая погода.В пятницу, 24 мая 2024 года, температура воздуха днем поднимется до +21°С.Скорость западного ветра составит 2м/с.Влажность опустится до 25%.К вечеру значительно похолодает. Ожидайте отметку на столбике термометра +10°С.В Гидрометцентре прогнозируют повышенное атмосферное давление - 760 мм ртутного столба.Погодный прогноз на 24 мая:На Руси верили: если опустился туман, то летом часто будут идти дожди с грозами; теплый день предвещал богатый урожай; если кошка крепко уснула брюшком кверху – будет тепло и даже жарко, а если спрятала мордочку под брюхо – грядет непогода.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений