Об этом сообщает ТАСС, а в Роскачестве это объяснили тем, что регион выбран для отбора проб из-за огромного числа жалоб автолюбителей.

Во Владимире на несетевых АЗС обнаружено превышение содержания серы в бензине. Об этом сообщает ТАСС. В Роскачестве проверку объяснили тем, что регион выбран для отбора проб из-за огромного числа жалоб автолюбителей.Так, проверку не прошло 9% от общего числа бензоколонок.«Превышение массовой доли серы сокращает срок службы моторного масла и топливных форсунок, а также оказывает негативное воздействие на окружающую среду», – сообщают эксперты.Одним из таких ИП, где было обнаружено нарушение, оказалась «Магистраль эконом». Результаты подтверждают, что на сетевых АЗС качества бензина в разы лучше.