Во Владимире установят памятник Михаилу Сперанскому. В правительстве участники оргкомитета по установке памятников обсудили варианты установки монумента. Напомним, изначально

Во Владимире установят памятник Михаилу Сперанскому. В правительстве участники оргкомитета по установке памятников обсудили варианты установки монумента. Напомним, изначально планировалось, что Сперанский появится в сквере рядом со школой №49, но локация оказалась слишком мала. Меценаты готовы поставить семиметровую скульптуру законотворца. Общественники предложили место в сквере у областного суда. Первый вице-губернатор Дмитрий Лызлов выразил на этот