В Коврове задержали жителя, написавшего о заложенной бомбе в детском развивающем центре.

По информации пресс-службы управления ФСБ Владимирской области, житель Коврова был арестован. Поводом стало сообщение в социальных сетях, отправленное во вторник, 21 мая. Мужчина солгал, якобы в отделении учебного центра заложено взрывчатое устройство.Мотивом для сообщения стала ревность к женщине, которая не отвечала взаимностью. Сотрудники спецслужб выезжали на место и проверили детский центр на наличие бомбы. На данный момент в качестве меры пресечения выбрана подписка о невыезде.