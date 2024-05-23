При осмотре «кухни» обнаружили множество нарушений санитарного законодательства.

По информации пресс-службы Роспотребнадзора по Владимирской области, в надзорное ведомство поступило сообщение от региональной налоговой службы о возможных нарушениях на предприятии. В ходе внеплановой, согласованной с прокуратурой, проверки выявлены факт производства полуфабрикатов в кафе и реализации через продуктовый магазин.Также в список нарушений входит отсутствие лабораторного контроля, отсутствие маркировки, отсутствие порядка хранение уборочного инвентаря и другие. Предприниматель не предоставил сопроводительные документы на сырьё, медицинские книжки сотрудников, журнал бракетража и другие.Суд рассмотрел административное дело и постановил прекратить деятельность на срок 60 суток. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.