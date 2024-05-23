Стали меньше болеть. Во Владимирской области показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями понизился почти на 6%, по сравнению с предыдущей неделей. В период с 13 по 19 мая за

Стали меньше болеть. Во Владимирской области показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями понизился почти на 6%, по сравнению с предыдущей неделей. В период с 13 по 19 мая за медицинской помощью в регионе обратились 4937 человек. Из них 1769 пациентов из Владимира. Снижение роста заболеваемости зарегистрировано во всех возрастных группах. В лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии