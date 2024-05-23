Во Владимирском госуниверситете открылась передвижная выставка, посвященная трагедии Донбасса
Во...
Во Владимирском госуниверситете открылась передвижная выставка, посвященная трагедии Донбасса
Во Владимир привезли более 300 экспонатов с передовой и освобожденных территорий, в рамках выставки "Обыкновенный нацизм". Экспозиция посвящена трагедии Донбасса и преступлениям украинских националистов. Подробнее - Ангелина Свищ
- На выставке представлены фрагменты снаряда ХАЙМЕРС, имеющего огромную разрушительную силу.
Именно такими обстреливают Донбасс и Белгород. За каждым экспонатом - искалеченные судьбы. Нацизм - идеология которая, казалось бы, канула в лету, вновь набирает силу.
Наталья Капустникова, куратор выставки "Обыкновенный нацизм":
- Несмотря на долгие споры показывать свастику на выставке или нет, мы склоняемся к стороне показывать. Потому что, ребята - студенты должны знать, что это не выдумка. Это, к сожалению, реалии и реалии мы и должны показывать.
"Обыкновенный нацизм" - передвижная выставка, которая открылась во Владимирском госуниверситете по инициативе Российского исторического общества. Организаторы говорят, целевая аудитория - молодежь. Неокрепшие умы - уязвимая цель вражеской пропаганды.
Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ:
- Эта выставка уникальная, историческая выставка, она как учебник истории. Название очень страшное "обыкновенный нацизм".
Более 300 экспонатов - боеприпасы, иностранное оружие, документы - прямые и неоспоримые доказательства участия стран НАТО в конфликте. Немые свидетельства преступлений с передовой несколько месяцев собирали участники специально созданной межмузейной группы.
В нее вошли 20 экспертов из крупных музеев России и народных республик. Экспозиция создана по инициативе Минкульта.
Руслан Гагкуев, председатель Правления Российского исторического общества:
- Много наших коллег практически на постоянной основе присутствуют в зоне проведения специальной военной операции, собирают предметы, документы, которые помогают нам рассказать об этих событиях. А главное, помогают сохранить документальные свидетельства.
Выставка продлится месяц. Все, кому важно знать правду, могут посетить ее организованными группами по предварительной записи.
Ангелина Свищ "Вести-Владимир"