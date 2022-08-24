Смертельное ДТП произошло 23 августа в Муроме. Трагедия случилась на улице Кирова, около сетевого гипермаркета. 56-летний переходил дорогу по пешеходному переходу. В этот момент его сбил

Смертельное ДТП произошло 23 августа в Муроме. Трагедия случилась на улице Кирова, около сетевого гипермаркета. 56-летний переходил дорогу по пешеходному переходу. В этот момент его сбил грузовик. По информации ГИБДД, пешеход получил травмы несовместимые жизнью. К месту происшествия приехали скорая помощь и полиция. Врачи констатировали смерть пешехода. Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД области Водитель грузового