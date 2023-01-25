Управлением ФСБ России по Владимирской области, во взаимодействии с УМВД России по Владимирской...

Управлением ФСБ России по Владимирской области, во взаимодействии с УМВД России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность 25-летнего жителя Александровского района, причастного к незаконному производству наркотических средств в особо крупном размере.Установлено, что злоумышленник организовал в одном из населенных пунктов Александровского района Владимирской области нарколабораторию по производству наркотического средства мефедрон.В декабре 2022 года у обвиняемого из незаконного оборота правоохранительными органами изъято 13,9 кг наркотического средства, а также оборудование и химические реактивы для его производства, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.На основании полученных УФСБ России по Владимирской области материалов оперативно-розыскной деятельности, в декабре 2022 года СО ОМВД по Александровскому району возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Данный гражданин задержан, в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото: pxfuel.com